Мишустин поручил продумать меры по защите "мозгов"

Глава кабмина РФ рассказал о том, что следует защищать научно-технический персонал и интеллектуально-культурный потенциал страны.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин поручил коллегам из Экспертного совета продумать меры по защите "мозгов": интеллектуального и культурного капитала. Соответствующее заявление чиновник сделал на заседании с членами Экспертного совета. Он уверен в том, что иностранные предприятия и организации будут охотиться на отечественных специалистов, научно-технического потенциала.

Зарубежные организации будут пытаться активнее охотиться на подающих надежды специалистов... особо они такое желание не скрывают, публично заявляют... Здесь, конечно, очень важно детально проработать меры. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин заявил о продолжении адаптации российской экономики к санкциям.

Фото и видео: Правительство России