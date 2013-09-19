Мишустин заявил о продолжении адаптации российской экономики к санкциям

Глава кабмина РФ рассказал о том что сценарии "алармистов" не сработали.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин заявил о продолжении адаптации отечественной экономической системы к западному санкционному давлению. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на Экспертном совете при российском правительстве. Глава кабинета министров подчеркнул, что не получится избежать замедления в процессах, однако в стране не оправдались негативные сценарии от "многих алармистов".

Сейчас продолжается период адаптации к текущим вызовам. Как недавно отметил президент, спад в экономике есть, но ситуация лучше, чем во многих других странах. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Михаил Мишустин заметил, что даже в прошлый глобальный кризис просадка экономики России была более жесткой. Он назвал условия "несопостовимыми".

Мишустин: три региона получат более 1,4 млрд рублей на создание и модернизацию агропромышленных предприятий.

Фото и видео: Правительство России