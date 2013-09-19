Мишустин заявил о продолжении адаптации российской экономики к санкциям

Председатель российского правительства Михаил Мишустин заявил о продолжении адаптации отечественной экономической системы к западному санкционному давлению. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на Экспертном совете при российском правительстве. Глава кабинета министров подчеркнул, что не получится избежать замедления в процессах, однако в стране не оправдались негативные сценарии от "многих алармистов".
Сейчас продолжается период адаптации к текущим вызовам. Как недавно отметил президент, спад в экономике есть, но ситуация лучше, чем во многих других странах.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Михаил Мишустин заметил, что даже в прошлый глобальный кризис просадка экономики России была более жесткой. Он назвал условия "несопостовимыми".
Мишустин: три региона получат более 1,4 млрд рублей на создание и модернизацию агропромышленных предприятий.
Фото и видео: Правительство России
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