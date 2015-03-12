Мишустин: три региона получат более 1,4 млрд рублей на создание и модернизацию агропромышленных предприятий

Речь идет о Волгоградской, Калининградской и Смоленской областях.

Три региона получат более 1,4 млрд рублей на создание и модернизацию агропромышленных предприятий. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Речь идет о Волгоградской, Калининградской и Смоленской областях. Более 1,1 млрд рублей на завершение строительства завода глубокой переработки зерна кукурузы получит Волгоградская область. 181,6 млн рублей на строительство нового цеха рыбзавода предоставят Калининградской области. Смоленская область получит 132,8 млн рублей на строительство предприятия по производству сухих молочных продуктов.

Такие предприятия – важная часть успешного развития отечественного сельского хозяйства, надежная гарантия повышения продовольственной безопасности России и, конечно, обеспечения наших граждан качественными продуктами питания. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин заявил, что около 800 тысяч россиян воспользовались возможностью бесплатной газификации.

Видео: Правительство России