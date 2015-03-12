Мишустин: около 800 тысяч россиян воспользовались возможностью бесплатной газификации

Глава Правительства напомнил, что ранее было принято постановление о бессрочном продлении этой программы.

Около 800 тысяч россиян воспользовались возможностью бесплатной газификации. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Глава Правительства напомнил, что ранее было принято постановление о бессрочном продлении этой программы. Ее действие распространили на школы, детские сады, поликлиники, больницы и федьдшерско-акушерские пункты.

Ранее мы сообщали, что Правительство направит 3,3 млрд рублей на выплаты малоимущим семьям.

Видео: Правительство России