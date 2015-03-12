Мишустин: около 800 тысяч россиян воспользовались возможностью бесплатной газификации

Около 800 тысяч россиян воспользовались возможностью бесплатной газификации. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Глава Правительства напомнил, что ранее было принято постановление о бессрочном продлении этой программы. Ее действие распространили на школы, детские сады, поликлиники, больницы и федьдшерско-акушерские пункты.
Ранее мы сообщали, что Правительство направит 3,3 млрд рублей на выплаты малоимущим семьям.
Видео: Правительство России
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