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Мишустин: около 800 тысяч россиян воспользовались возможностью бесплатной газификации

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Глава Правительства напомнил, что ранее было принято постановление о бессрочном продлении этой программы.

Около 800 тысяч россиян воспользовались возможностью бесплатной газификации. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Глава Правительства напомнил, что ранее было принято постановление о бессрочном продлении этой программы. Ее действие распространили на школы, детские сады, поликлиники, больницы и федьдшерско-акушерские пункты.

Ранее мы сообщали, что Правительство направит 3,3 млрд рублей на выплаты малоимущим семьям.

Видео: Правительство России

Теги: бесплатная газификация, михаил мишустин, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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