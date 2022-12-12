Правительство направит 3,3 млрд рублей на выплаты малоимущим семьям

Дополнительное финансирование будет направлено регионам на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Правительство России направит 3,3 млрд рублей на выплаты малоимущим семьям. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, российские власти принимают необходимые решения для соблюдения конституционных гарантий. Особое внимание уделяется семьям с невысокими доходами. Мишустин отметил, что дополнительное финансирование будет направлено регионам на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей.

Это лишь одна из мер поддержки нуждающихся семей. Для них мы создаем целостную систему помощи по всей стране, чтобы ей могли воспользоваться родители ребят всех возрастов, а также будущие мамы. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин сообщил о планах создания наднационального налогового комитета РФ и Белоруссии.

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