Мишустин сообщил о планах создания наднационального налогового комитета РФ и Белоруссии

Глава кабмина РФ рассказал о планах по интеграции систем по налогообложению.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин сообщил о планах создания наднационального налогового комитета между Россией и Белоруссией. Соответствующее заявление чиновник сделал на оперативном заседании с членами кабинета министров. Он подчеркнул, что с коллегами обсудил вопрос ратификации соглашения. Документ необходим для реализации и внедрения общих принципов работы косвенных налогов. Премьер-министр уточнил, что будут определены размеры минимальных ставок по налогам, а также установлен перечень льгот и освобождений. Эта работа должна привести к формированию единых условий на территории Союзного государства.

Речь идет о таможенных сборах, акцизах и некоторых других платежах, - сказал он в четверг на заседании кабмина. - Предполагается сформировать наднациональный налоговый комитет, он займется согласованием позиций в этой сфере. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

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Фото и видео: Правительство России