Правительство выделило финансирование на закупку препарата для лечения острого лейкоза у детей

Михаил Мишустин сообщил о направлении 122 млн рублей на приобретение "Онкаспара".

Российское правительство выделило дополнительное финансирование на закупку дорогостоящего препарата "Онкаспар" для лечения острого лейкоза у детей. Соответствующее заявление в ходе оперативного заседания с членами кабинета министров сделал председатель Михаил Мишустин. Чиновник пояснил, что денежные средства на данные нужды направятся из резервного фонда страны. Речь идет о направлен и более чем 122 миллионов рублей. На текущий момент у данного препарата нет российского аналога. На полученные от правительства средства врачи смогут получить порядка одной тысячи упаковок для терапии нуждающихся в этом пациентов.

Мишустин: строительство в зоне спецоперации не должно останавливаться.

Фото и видео: Правительство России