Мишустин: строительство в зоне спецоперации не должно останавливаться

По его словам, даже в зимнее время восстановление гражданской инфраструктуры не должно прекращаться ни на секунду.

Строительство в зоне спецоперации не должно останавливаться. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании координационного совета по обеспечению армии.

По его словам, даже в зимнее время восстановление гражданской инфраструктуры не должно прекращаться ни на секунду. Глава правительства отметил, что решение таких вопросов в приоритете на территории проведения спецоперации и в приграничных районах.

Необходимо активизировать согласительные процедуры для обеспечения непрерывности и последовательности в строительных процессах. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин призвал увеличить темпы реализации задач по экипировке для ВС РФ.

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