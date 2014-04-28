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Мишустин призвал увеличить темпы реализации задач по экипировке для ВС РФ

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По словам главы правительства, темпы реализации целевых заданий должны наращиваться по всем направлениям.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал увеличить темпы реализации задач по экипировке для Вооруженных сил России. Об этом он заявил на совещании координационного совета по обеспечению армии.

По словам Мишустина, темпы реализации целевых заданий должны наращиваться по всем направлениям. Он отметил, что в их число входят экипировка, снаряжение, медицина и строительство инфраструктуры.

Сформированные производственные программы надо четко реализовывать понятными и обоснованными сроками поставок всего необходимого.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин предложил Китаю выработать пути возобновления гуманитарных обменов.

Видео: Правительство России

Теги: вооруженные силы россии, михаил мишустин, премьер-министр россии, экипировка
Категории: Лента новостей, Новости России,

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