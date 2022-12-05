Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил Китаю выработать пути возобновления гуманитарных обменов. Об этом он заявил на 27-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.
Глава правительства напомнил, что из-за пандемии коронавируса были ограничены туристические контакты. Он уточнил, что культурные и молодежные акции проходят преимущественно в онлайн-формате и фактически заменяют живое общение.
Предлагаю вместе выработать варианты постепенного возобновления гуманитарных обменов.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Также Мишустин напомнил, что по решению лидеров двух стран этот и следующий год объявлены Годами сотрудничества в области физкультуры и спорта.
Ранее Мишустин оценил перспективы товарооборота с Китаем.
Видео: Минобороны России
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