Премьер РФ подчеркнул, что товарооборот Москвы и Пекина превысил прошлогодний показатель.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин оценил перспективы товарооборота с Китаем. Об этом он заявил на 27-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.

По словам главы правительства, товароборот Москвы и Пекина за 10 месяцев нынешнего года приблизился к 150 млрд долларам. Он подчеркнул, что этот показатель превысил прошлогодний. Также Мишустин напомнил, что лидеры двух стран обсуждали возможность увеличить до 200 млрд долларов в год.

Ранее Мишустин заявил, что попытки западных стран навязать свои правила обречены на провал.

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