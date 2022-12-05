Мишустин: попытки западных стран навязать свои правила обречены на провал

Глава правительства отметил, что глобальное мироустройство переживает серьезную трансформацию.

Попытки западных стран навязать свои правила обречены на провал. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на 27-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.

Глава правительства отметил, что глобальное мироустройство переживает серьезную трансформацию. Он подчеркнул, что некоторые западные решили с помощью нелегитимных экономических санкций навязывать собственные правила, не считаясь с интересами других.

Мишустин выразил уверенность в том, что в новых геополитических реалиях российско-китайское стратегическое партнерство более полно раскроет свой большой созидательный потенциал.

Ранее Мишустин оценил внешнеторговый оборот России и Узбекистана.

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