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Мишустин: попытки западных стран навязать свои правила обречены на провал

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Глава правительства отметил, что глобальное мироустройство переживает серьезную трансформацию.

Попытки западных стран навязать свои правила обречены на провал. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на 27-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.

Глава правительства отметил, что глобальное мироустройство переживает серьезную трансформацию. Он подчеркнул, что некоторые западные решили с помощью нелегитимных экономических санкций навязывать собственные правила, не считаясь с интересами других.

Мишустин выразил уверенность в том, что в новых геополитических реалиях российско-китайское стратегическое партнерство более полно раскроет свой большой созидательный потенциал.

Ранее Мишустин оценил внешнеторговый оборот России и Узбекистана.

Видео: Правительство России

Теги: запад, китай, михаил мишустин, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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