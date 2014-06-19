Мишустин оценил внешнеторговый оборот России и Узбекистана

Глава кабмина РФ рассказал о приоритетных направлениях сотрудничества с Узбекистаном.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин оценил внешнеторговый оборот между Узбекистаном и РФ. Чиновник выступил на торжественном открытии российско-узбекистанского бизнес-форума, проводимого в Самарканде. Премьер-министр призвал коллег сохранить позитивные тенденции в сотрудничестве, а также дополнительно запустить новые перспективные проекты в таких областях как здравоохрание, транспортная инфраструктура, сельское хозяйство, машиностроение и фармацевтика. В настоящее время Москва считается одним из ведущих торговых партнеров республики. В эти сферы страны наравляют больие по объемам финансовые ресурсы, инвестиции и проводят технические решения.

По итогам прошлого года мы, опередив Китай, вышли на первое место во внешнеторговом обороте Республики с долей около восемнадцати процентов. Хорошую динамику видим и в текущем году. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин призвал углубить связи Узбекистана с ЕАЭС.

Фото и видео: Правительство России