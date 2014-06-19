Председатель российского правительства Михаил Мишустин призвал углубить связи Узбекистана с ЕАЭС (Евразийским экономическим союзом) ради дальнейшего развития совместной работы. По мнению чиновника, это нововведение даст мощный импульс развитию кооперационных связей между государствами. Эксперт выступил с речью на торжественном мероприятии в Самарканде, посвященному российско-узбекистанскому бизнесу.
По емкости рынка, промышленному и сельскохозяйственному потенциалу, взаимному переплетению экономик Союз входит в число ведущих региональных интеграционных объединений. Он насчитывает около 190 миллионов потребителей.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Премьер-министр России добавил, что решение о предоставлении Узбекистану статуса государства-наблюдателя открыло перед властями республики новые горизонты для дальнейшего экономического роста внутри государства.
Мишустин: экономический эффект от внедрения ИИ в 2021 году превысил 300 млрд рублей.
Фото и видео: Правительства России
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