Глава кабмина РФ рассказал о "мощном импульсе" для республики.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин призвал углубить связи Узбекистана с ЕАЭС (Евразийским экономическим союзом) ради дальнейшего развития совместной работы. По мнению чиновника, это нововведение даст мощный импульс развитию кооперационных связей между государствами. Эксперт выступил с речью на торжественном мероприятии в Самарканде, посвященному российско-узбекистанскому бизнесу.

По емкости рынка, промышленному и сельскохозяйственному потенциалу, взаимному переплетению экономик Союз входит в число ведущих региональных интеграционных объединений. Он насчитывает около 190 миллионов потребителей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер-министр России добавил, что решение о предоставлении Узбекистану статуса государства-наблюдателя открыло перед властями республики новые горизонты для дальнейшего экономического роста внутри государства.

Мишустин: экономический эффект от внедрения ИИ в 2021 году превысил 300 млрд рублей.

Фото и видео: Правительства России