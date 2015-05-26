Мишустин: экономический эффект от внедрения ИИ в 2021 году превысил 300 млрд рублей

Глава правительства отметил, что этот показатель не является пределом.

Экономический эффект от внедрения ИИ в 2021 году превысил 300 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам демо-дня молодежных акселераторов "Сбера" и специального трека по искусственному интеллекту.

Глава правительства отметил, что этот показатель не является пределом. По его словам, президент РФ Владимир Путин на выступлении в рамках конференции по искусственному интеллекту отметил, что значение прорывов в этой сфере колоссально, и от того, каких результатов можно будет добиться, зависит место России в мире.

Ранее Мишустин заявил о расширении поставок по коридору Север - Юг с выходом на Иран и Индию.

Видео: Минобороны России