Мишустин заявил о расширении поставок по коридору Север - Юг с выходом на Иран и Индию

Глава кабмина РФ встретился с руководителем Ространснадзора Виктором Басаргиным.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин заявил о расширении поставок по транспортному коридору "Север - Юг" с выходом на Иран и Индию. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе рабочей встречи с руководителем Ространснадзора Виктором Басаргиным в Москве. Глава кабинета министров назвал основные и обновленные приоритеты в транспортной и логистической сфере с учетом введенного в отношении России западного санкционного давления. В связи с ситуацией некоторым компаниям приходится кардинально перестраивать работу и менять логистические цепочки и поставки.

Государство содействует, помогает занять освободившиеся ниши и освоить новые направления. В том числе сейчас меняются приоритеты, расширяются поставки "Север - Юг" с выходом на Иран, на Индию. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт обратил внимание коллеги на тот момент, что профильное государственное ведомство отвечает за соблюдение технических и технологических требований, которывлияют на сохранение жизни людей. Михаил Мишустин призвал Басаргина обеспечивать стабильность работы инфраструктуры и работы экономической системы.

Мишустин: доходы бюджета России за девять месяцев выросли на 10%.

Фото и видео: Правительство России