Мишустин: поиск работы благодаря современным технологиям будет более удобным

Документы, которые касаются трудовых отношений, будут переводиться в цифровой формат, отметил премьер.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что документы, которые касаются трудовых отношений, будут переводиться в цифровой формат. Об этом он сказал в ходе совещания с членами российского правительства.

По словам главы кабинета министров, данное нововведение даст новые возможности при поиске работы. Мишустин отметил, что оно войдет в четверку проектов, которые будут реализованы в сфере цифровизации в ближайшее десятилетие.

Он предусматривает перевод в цифру документов, которые касаются трудовых отношений <…> это выгодно для работодателей, им станет проще вести все кадровые вопросы, новые возможности появятся для развития дистанционных форм занятости. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По его мнению, современные технологии призваны эффективно помогать соискателям находить подходящие вакансии, а организациям и предприятиям – необходимых специалистов.

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