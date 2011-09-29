Правительство выделит более 38 млрд рублей на гранты малому бизнесу

Выплаты будут составлять один МРОТ на каждого занятого.

Правительство России выделит более 38 миллиардов рублей на единовременные гранты малому бизнесу и социальным некоммерческим организациям. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с членами кабмина.

Выплаты будут составлять один МРОТ на каждого занятого. Поддержку окажут примерно трем миллионам человек. Заявки на гранты можно подать дистанционно в течение полутора месяцев начиная с 1 ноября текущего года. Их будет принимать и обрабатывать ФНС.

Общий объем такой поддержки составит порядка 38,5 миллиардов рублей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По его словам, речь прежде всего идет о предприятиях в области гостиничного бизнеса, общественного питания, спорта, дополнительного образования, бытовых услуг, а также культуры и досуга. Мишустин отметил, денежные средства начнут поступать уже с 15 ноября.

Напомним, 20 октября в ходе совещания с членами кабмина президент России Владимир Путин согласился объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Указ был подписан в этот же день. Глава государства подчеркнул, что зарплата работников в период выходных должна быть сохранена.

Ранее Путин поручил региональным властям обеспечить запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания в ночное время суток.

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