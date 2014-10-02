Правительство РФ проведет масштабную цифровую трансформацию в в социальной сфере

Российское правительство проведет масштабную цифровую трансформацию в социальной сфере. Об этом сообщил глава кабинета министров Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
По его словам, до 2030 года правительство РФ должно реализовать четыре проекта в сфере цифровизации.
Так, заявил Мишустин, благодаря Единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере в 2024 около 80 процентов россиян смогут получать федеральную помощь без лишних справок.
Кроме того, планируется создать Единый контакт-центр, посредством которого можно будет получить всю интересующую информацию по теме социальной защиты.
Следующее нововведение – электронный кадровый документооборот. По словам Мишустина, это должно помочь работодателям упростить кадровые вопросы и дать новые возможности для развития дистанционной занятости.
Заключительный проект – портал "Работа в России", призванный эффективно помогать соискателям находить подходящие вакансии, а работодателям – нужных специалистов.
Ранее Мишустин заявил, что считает верным путь углубления интеграции России и Белоруссии.
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