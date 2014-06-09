Мишустин считает верным путь углубления интеграции России и Белоруссии

Он отметил, что страны вместе смогут противостоять кризисным явлениям.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Высшего госсовета Союзного государства завил, что верным путем является углубление интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства. Он отметил, что это верный путь в условиях нынешней международной обстановки и продолжающихся торговых войн.

Мы понимаем, что действовать придется в непростых условиях. Идет борьба с коронавирусом, усложняется международная конъюнктура, продолжаются торговые войны, усиливается санкционное давление. Михаил Мишустин, вице-премьер России

Мишустин отметил, что таким образом страны смогут эффективно противостоять кризисным явлениям, а также их последствиям.

По его словам, можно будет отработать и новые варианты взаимодействия в том числе в формате Евразийского экономического союза. Он уточнил, что речь идет о налоговой и таможенной сферах, а также о доступе к госзакупкам.

Ранее мы писали, что Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства.

Видео: kremlin.ru