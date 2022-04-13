Мишустин: почти 4,5 млрд рублей направят на дополнительные бюджетные места в магистратуре

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что почти 4,5 млрд рублей кабмине министров направит на дополнительные бюджетные места в очной магистратуре по приоритетным направлениям научно-технического развития. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках президиума специальной комиссии по повышению устойчивости экономического развития РФ в условиях западных санкций.
Увеличим количество бюджетных мест на очном обучении по программам магистратуры по приоритетным направлениям научно-технологического развития. Дополнительно выделим на это почти 4,5 млрд рублей.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Правительство выделит еще 3,5 млрд рублей на туристический кешбэк.
Фото и видео: Правительство России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все