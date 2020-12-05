Программа продлена до 16 апреля.

Правительство выделит еще 3,5 млрд рублей на туристический кешбэк. Об этом на президиуме специальной комиссии по устойчивости экономического развития в условиях западных санкций сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Чиновник рассказал о продлении государственной программы по 15 апреля включительно.

Выделим дополнительное финансирование на возврат гражданам части стоимости путевки. Желающих воспользоваться программой очень много. Михаил Мишустин, премьер-министр России

В результате дополнительного финансирования еще не менее 1,5 млн россиян смогут приобрести путевку для путешествия и отдохнуть на территории страны. Отправиться на отдых по государственной программе граждане смогут до 1 июля.

Действие водительских удостоверений, срок которых скоро истекает, продлят на три года.

Фото и видео: Правительство России