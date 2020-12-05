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Правительство выделит еще 3,5 млрд рублей на туристический кешбэк

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Программа продлена до 16 апреля.

Правительство выделит еще 3,5 млрд рублей на туристический кешбэк. Об этом на президиуме специальной комиссии по устойчивости экономического развития в условиях западных санкций сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Чиновник рассказал о продлении государственной программы по 15 апреля включительно.

Выделим дополнительное финансирование на возврат гражданам части стоимости путевки. Желающих воспользоваться программой очень много.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

В результате дополнительного финансирования еще не менее 1,5 млн россиян смогут приобрести путевку для путешествия и отдохнуть на территории страны. Отправиться на отдых по государственной программе граждане смогут до 1 июля. 

Действие водительских удостоверений, срок которых скоро истекает, продлят на три года.

Фото и видео: Правительство России

Теги: кабмин, михаил мишустин, туризм, туристический кэшбек
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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