Действие водительских удостоверений, срок которых скоро истекает, продлят на три года. Об этом сообщил премьер-министр России во время выступления на президиуме специальной комиссии по повышению устойчивости экономической системы страны в условиях западного санкционного давления. Руководитель кабинета министров подчеркнул, что подписал постановление, направленное на снижение административной нагрузки на граждан и предпринимателей.
Оно пролонгирует на три года действие российских национальных водительских удостоверений - тех, которые предстояло обменять в течение ближайших двух лет.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Указанная антикризисная мера коснется той документации, срок действия которой истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. Речь идет примерно о пяти млн водительских удостоверений. Кроме прав, указ об автоматическом продлении также распространится на диагностические карты. На год кабмин продлевает действие таких карт для транспорта, зарегистрированного в районах Крайнего Севера, необходимого для транспортировки опасных грузов. Постановление затронет около 600 компаний.
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