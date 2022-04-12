Дополнительно на задачу будет направлен 1 млрд рублей.

Кабмин расширит программу предоставления жилищных сертификатов для молодых ученых. Соответствующее заявление на заседании президиума российского правительства в рамках комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях западных санкций сделал премьер-министр Михаил Мишустин. Чиновник объявил о том, что страна направит примерно один миллиард рублей на расширение государственной поддержки специалистов и научных деятелей.

Расширим на текущий год программу предоставления жилищных сертификатов молодым ученым. Объем позволит кратно нарастить число новых собственников жилья среди этой категории. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мурашко заявил о возможном росте заболеваемости COVID-19 в конце мая.

Фото и видео: Правительство России