Глава Минздрава рассказал о возможном росте числа новых зараженных ковидом.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о возможном росте заболеваемости COVID-19 в конце мая или июне. Соответствующее заявление российский министр по здравоохранению сделал в эфире программы "Россия-24". Он дал интервью журналистке Наиле Аскер-заде.Чиновник не исключил в общении со съемочной группой очередную волну распространения коронавирусной инфекции по стране.

Конечно же, риски новой волны существуют. И мы видим, что в ряде стран медицинские работники сегодня уже констатируют подъем заболеваемости. Это и ряд европейских стран, и Китай. Поэтому мы готовимся. Михаил Мурашко, глава Минздрава России

По мнению эксперта, эпидемиологическая ситуация будет зависеть исключительно от ответственности населения. В частности, Михаил Мурашко отметил важность ревакцинации и соблюдение санитарных требований и норм. В настоящее время медики фиксируют спад числа новых пациентов с ковидом. При этом одновременно в учреждениях наблюдает около 200 тысяч человек.

В России упростят процедуру регистрации иностранных лекарств.

Фото и видео: Telegram / Наиля