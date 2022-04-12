  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:17
240
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В России упростят процедуру регистрации иностранных лекарств

0 0

Михаил Мишустин рассказал о послаблениях в процедурах по регистрации препаратов для пациентов.

В России упростят и ускорят государственную процедуру регистрации иностранных лекарственных препаратов и медицинских изделий. Об этом в рамках оперативного совещания со своими заместителями (вице-премьерами страны) рассказал глава правительства Михаил Мишустин. Чиновник объяснил на заседании с коллегами о том, что теперь в Россию можно будет ввозить и реализовывать зарегистрированные средства в упаковках, которые изначально были предназначены для продажи за границей.

Пока по отдельным позициям собственное производство не налажено или выпускается недостаточно продукции. Некоторую мы по-прежнему завозим из-за рубежа. Принято решение ускорить и упростить процедуры регистрации лекарств, которых не хватает в нашей стране.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

По мнению премьер-министра России, такая антикризисная мера в области фармацевтики позволит отечественным компаниям быстрее выводить медикаменты на внутренний российский рынок, чтобы они были максимально доступны для граждан.

Мишустин: в России 15 апреля стартует голосование за проекты благоустройства.

Фото и видео: Правительство России

Теги: кабмин, лекарства, медицина, михаил мишустин, упрощенная процедура, фармацевтика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии