В России упростят процедуру регистрации иностранных лекарств

Михаил Мишустин рассказал о послаблениях в процедурах по регистрации препаратов для пациентов.

В России упростят и ускорят государственную процедуру регистрации иностранных лекарственных препаратов и медицинских изделий. Об этом в рамках оперативного совещания со своими заместителями (вице-премьерами страны) рассказал глава правительства Михаил Мишустин. Чиновник объяснил на заседании с коллегами о том, что теперь в Россию можно будет ввозить и реализовывать зарегистрированные средства в упаковках, которые изначально были предназначены для продажи за границей.

Пока по отдельным позициям собственное производство не налажено или выпускается недостаточно продукции. Некоторую мы по-прежнему завозим из-за рубежа. Принято решение ускорить и упростить процедуры регистрации лекарств, которых не хватает в нашей стране. Михаил Мишустин, премьер-министр России

По мнению премьер-министра России, такая антикризисная мера в области фармацевтики позволит отечественным компаниям быстрее выводить медикаменты на внутренний российский рынок, чтобы они были максимально доступны для граждан.

Мишустин: в России 15 апреля стартует голосование за проекты благоустройства.

Фото и видео: Правительство России