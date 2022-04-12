В России упростят процедуру регистрации иностранных лекарств

В России упростят и ускорят государственную процедуру регистрации иностранных лекарственных препаратов и медицинских изделий. Об этом в рамках оперативного совещания со своими заместителями (вице-премьерами страны) рассказал глава правительства Михаил Мишустин. Чиновник объяснил на заседании с коллегами о том, что теперь в Россию можно будет ввозить и реализовывать зарегистрированные средства в упаковках, которые изначально были предназначены для продажи за границей.
Пока по отдельным позициям собственное производство не налажено или выпускается недостаточно продукции. Некоторую мы по-прежнему завозим из-за рубежа. Принято решение ускорить и упростить процедуры регистрации лекарств, которых не хватает в нашей стране.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
По мнению премьер-министра России, такая антикризисная мера в области фармацевтики позволит отечественным компаниям быстрее выводить медикаменты на внутренний российский рынок, чтобы они были максимально доступны для граждан.
Мишустин: в России 15 апреля стартует голосование за проекты благоустройства.
Фото и видео: Правительство России
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