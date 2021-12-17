Мишустин: в России 15 апреля стартует голосование за проекты благоустройства

Глава кабмина РФ рассказал о том, что население страны сможет выбрать понравившиеся проекты.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что на территории страны с 15 апреля стартует голосование за проекты благоустройства. Соответствующее заявление премьер-министр сделал на совещании со своими заместителями. По мнению чиновника, вопрос с комфортными условиями для горожан должен решаться при активном вовлечении населения. Власти регионов учтут мнение граждан, которые могут проголосовать за понравившиеся проекты.

Такую работу будем продолжать в любой ситуации, создавать комфортную среду для жизни по всей стране. с 15 апреля стартует голосование за объекты благоустройства, чтобы больше людей выбрали новый облик своего района. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер-министр России уточнил, что во Всероссийском голосовании люди смогут принять участие можно не только на специальном сайте, но и при помощи работы волонтеров. Добровольцы помогут активистам проголосовать на месте через планшет или смартфон. По стране будут работать десятки таких помощников.

Кабмин запускает специальную программу поддержки в фармотрасли.

Фото и видео: Правительство России

