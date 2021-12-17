Кабмин запускает специальную программу поддержки в фармотрасли

Михаил Мишустин рассказал о поддержке системообразующих предприятий в медицине.

Российское правительство запускает специальную государственную программу поддержки в фармацевтической отрасли в рамках помощи системообразующих предприятий в условиях западного санкционного давления. Об этом на совещании со своими заместителями рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Правительство запускает специальную программу поддержки системообразующих предприятий в фармацевтической и медицинской промышленности, а также дистрибьюторов такой продукции и аптечных сетей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По информации от чиновника, все предприятия в данной экономической сфере смогут получить независимые банковские гарантии при льготной ставки комиссии. Для отечественных предприятий она составит 1%, а кредитным организациям от властей страны будет компенсироваться до 2%. Соответствующее постановление уже подписано премьером.

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Фото и видео: Правительство России