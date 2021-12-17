Кабмин запускает эксперимент по созданию 30 инженерных школ на базе российских вузов

Михаил Мишустин рассказал о развитии системы наставничества.

Российское правительство запускает федеральный эксперимент по созданию 30 передовых инженерных школ на базе отечественных вузов, находящихся в различных регионах РФ. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

России крайне важно в кратчайшие сроки достичь технологической независимости, которая базируется на крепкой и диверсифицированной промышленности…У нас в стране была всегда самая сильная инженерная школа, и сейчас особенно нужно, чтобы современные специалисты владели прогрессивными технологиями. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В рамках государственной программы "Научно-технологическое развитие" в течение трех лет кабинет министров выделит свыше 36 млрд рублей. Перед молодым поколением стоит задача обеспечения России высококвалифицированными техническими специалистами. Михаил Мишустин подчеркнул, что студенты должны перенимать те знания и умения, которые имеют опытные сотрудники по обслуживанию сложных систем, а также от профессионалов высочайшего класса.С соответствующей идеей наставничества к кабмину обратились представители сборочных цехов завода "Пермские моторы".

Кабмин выделит еще 35 млрд рублей на поддержку системы ОМС.

Фото и видео: Правительство России