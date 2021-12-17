Кабмин выделит еще 35 млрд рублей на поддержку системы ОМС

Михаил Мишустин рассказал о сложностях работы поликлиник и больниц.

Глава российского правительства Михаил Мишустин выделит еще 35 млрд рублей на государственную поддержку системы ОМС (обязательного медицинского страхования) для населения и поддержки поликлиник и больниц. Об этом премьер-министр сообщил коллегам на совещании при участии вице-премьеров страны.

Продолжаем поддерживать и наши больницы и поликлиники, которые работают в системе обязательного медицинского страхования. Дополнительно выделим 35 млрд рублей на эти цели. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт напомнил чиновникам о том, что 2021 год и начало текущего года оказались для отечественной системы здравоохранения непростыми из-за продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции. Поликлиники и больницы страны столкнулись с ростом количества заболевших. При этом увеличилась и финансовая нагрузка на медицинские учреждения. Правительству пришлось нарастить объемы закупок препаратов и оборудования, средств для проведения необходимых исследований. Сейчас учреждения могут спокойно и стабильно работать с пацмиентами, а граждане - получать помощь бесплатно.

Мишустин предупредил о риске возникновения сложностей с доставкой лекарств.

Фото и видео: Правительство России