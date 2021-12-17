Глава кабмина РФ рассказал о возможных нарушениях логистических цепочек из-за санкций.

Глава российского правительства Михаил Мишустин предупредил о риске возникновения сложностей с доставкой лекарств в страну. Соответствующее заявление руководитель кабинета министров сделал на заседании с вице-премьерами РФ. На мероприятии обсуждался вопрос о государственной поддержке системообразующих предприятий в сфере фармацевтики и медицинской промышленности.

Из-за внешнего давления на нашу страну и нарушения логистических цепочек могут возникнуть объективные трудности с поставками. Мы принимаем меры, чтобы нужные людям препараты были доступны, прежде всего, помогаем нашим компаниям, которые способны обеспечить собственное производство. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт подчеркнул коллегам, что правительство России запускает специальную программу поддержки отраслевых предприятий, а также компаний-дистрибьюторов фармацевтической и медицинской продукции и аптечных сетей. Все систематизирующие предприятия будут иметь независимые банковские гарантии с льготной ставкой комиссии. Для компаний ставка составит один процент, а кредитным организациям власти страны будут компенсировать до двух процентов. Премьером подписано постановление, устанавливающее правила возмещения кредитным организациям таких расходов.

Кабмин обсудит расширение помощи от служб занятости при переезде для работы.

Фото и видео: Правительство России