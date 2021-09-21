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Кабмин обсудит расширение помощи от служб занятости при переезде для работы

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Михаил Мишустин рассказал, что государство поможет людям, которые находятся в поисках новой работы.

Российское правительство обсудит расширение помощи от служб занятости при переезде граждан для поисков работы. Соответствующее заявление премьер-министр Михаил Мишустин сделал в рамках заседания кабинета министров. Чиновник разрабатывают документ, который позволит человеку без статуса безработного получать от службы занятости помощь в переезде. Мишустин уточнил, что из-за санкционного давления со стороны Запада и недружественных стран частично иностранным компаниям пришлось уйти с внутреннего рынка, а их сотрудникам приходится искать себе новое место для трудоустройства или альтернативные источники дохода.

Разумеется, государство должно помочь им в решении вопроса. Рассмотрим поправки в закон о занятости, которые направлены на повышение трудовой мобильности. Они дадут гражданам больше возможностей для трудоустройства по всей стране.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин пояснил коллегам, что сейчас только официально зарегистрированные безработные граждане при переезде на работу в другой город или регион могут получить содействие от служб занятости. Представители власти оплачивают в том числе и дорогу  им и членам семей.

Кабмин направит 7 млрд рублей на льготные кредиты предприятиям ТЭК.

Фото и видео: Правительство России

Теги: кабмин, михаил мишустин, работа, рабочие места, служба занятости
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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