Кабмин обсудит расширение помощи от служб занятости при переезде для работы

Михаил Мишустин рассказал, что государство поможет людям, которые находятся в поисках новой работы.

Российское правительство обсудит расширение помощи от служб занятости при переезде граждан для поисков работы. Соответствующее заявление премьер-министр Михаил Мишустин сделал в рамках заседания кабинета министров. Чиновник разрабатывают документ, который позволит человеку без статуса безработного получать от службы занятости помощь в переезде. Мишустин уточнил, что из-за санкционного давления со стороны Запада и недружественных стран частично иностранным компаниям пришлось уйти с внутреннего рынка, а их сотрудникам приходится искать себе новое место для трудоустройства или альтернативные источники дохода.

Разумеется, государство должно помочь им в решении вопроса. Рассмотрим поправки в закон о занятости, которые направлены на повышение трудовой мобильности. Они дадут гражданам больше возможностей для трудоустройства по всей стране. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин пояснил коллегам, что сейчас только официально зарегистрированные безработные граждане при переезде на работу в другой город или регион могут получить содействие от служб занятости. Представители власти оплачивают в том числе и дорогу им и членам семей.

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Фото и видео: Правительство России