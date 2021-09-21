Кабмин направит 7 млрд рублей на льготные кредиты предприятиям ТЭК

Михаил Мишустин рассказал о помощи государства по данной экономической отрасли.

Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что на льготные кредиты отечественным из топливно-энергетического комплекса (ТЭК) страны на пополнение оборотного капитала будет выделено семь млрд рублей. Соответствующее заявление премьер-министр сделал на заседании кабинета министров.

Процентная ставка по таким займам составит 11%, кредиты можно будет взять на срок до одного года. Максимальный размер кредита не должен превышать 10 млрд рублей, и главное условие - заемщик должен сохранить не менее 85% рабочих мест. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Российский премьер-министр напомнил коллегам о том, что уже затрагивал вопрос поддержки экономической отрасли во время отчета в Государственной Думе 7 апреля. Мишустин объяснил новые антикризисные меры, обращая внимание на то, что за март текущего года правительство уже выделило средства на субсидирование процентной ставки по займам системообразующим организациям из агропромышленного комплекса, промышленности, торговли. Эти постановления позволяют компаниям изготавливать продукцию и выпускать ее бесперебойно, а также платить поставщикам и зарплату своим сотрудникам.

Мишустин: блогеры вынуждены покидать иностранные соцсети.

Фото и видео: Правительство России

