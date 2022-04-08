Мишустин: блогеры вынуждены покидать иностранные соцсети

Глава кабмина РФ рассказал о том, что пользователи должны формализовать требования к российским онлайн-площадкам для общения.

Российские блогеры из-за различных ограничений сейчас вынуждены покидать иностранные онлайн-ресурсы и социальные сети. Соответствующей информацией в рамках ежегодного отчета правительства с законодателями в Государственной Думе поделился премьер-министр страны Михаил Мишустин. По мнению спикера, существующие западные ограничения со стороны зарубежных платформ помогут развивать отечественные аналоги. При этом руководитель кабинета министров указал на недостатки площадок и необходимости разработки отраслевых стандартов.

Действительно, наши блогеры вынуждены покидать иностранные соцсети. Может, это и хорошо. Instagram (запрещен в России как экстремистская и террористическая организация) заблокировал Роскомнадзор, Google сам отключил рекламу. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Руководитель кабинета министров считает, что блогеры возвращаются в российские, независимые социальные сети, а поэтому "видят и недостатки, и некоторые нюансы". Мишустин считает это хорошим знаком, так как без предъявления требований не может быть хорошего сервиса или продукта. Он призвал формализовать эти требования, что невозможно было сделать при условии, когда "вы там не бываете". Сейчас же многие пользователи вернулись во "Вконтакте" и "Одноклассники". По мнению премьера, в текущий момент ведется переосмысление платформ и требований их элементов в экосистеме, чтобы продукты находились на высшем технологическом уровне.

Мишустин: на программу расселения аварийного жилья выделят 45 млрд рублей.

Фото и видео: Правительство России