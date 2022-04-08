Мишустин: на программу расселения аварийного жилья выделят 45 млрд рублей

Глава кабмина РФ рассказал о работе в строительной отрасли экономики.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что на новую программу расселения аварийного жилья чиновники выделят 45 млрд рублей. Соответствующей информацией с законодателями в рамках ежегодного отчета кабинета министров о проделанной за год работе поделился премьер-министр. Эксперт уточнил, что финансирование будет выделено на ближайшие два года. При этом отрасль строительства демонстрирует существенный рост и развитие также, как и сельское хозяйство.

132 тыс. человек смогли переехать из старых, непригодных для жизни домов. На это мы направили дополнительно более 160 млрд рублей. Люди, наконец, получили квартиры. Об этом мне также рассказывали жители Сахалинской области в ходе рабочей поездки на Дальний Восток. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По данным Мишустина, только за первый квартал 2022 года новое жилье получили еще почти 70 тысяч человек. Согласно поручению российского президента Владимира Путина, продолжается формирование новой программы по расселению граждан.

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Фото и видео: Правительство России