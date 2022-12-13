Мишустин: планы Запада доминировать отразились на ЕАЭС, но негативные прогнозы не сбылись

Глава кабмина РФ рассказал об экономических показателях.

Мишустин: планы Запада доминировать отразились на ЕАЭС, но негативные прогнозы международных экспертов не сбылись. Соответствующее заявление в ходе межправительственного заседания сделал председатель кабинета министров РФ Михаил Мишустин. Чиновник подчеркнул, что принятые антикризисные меры позволили системе выстоять несмотря на стремительно меняющиеся внешние условия. Однако негативные процессы отразились и на странах ЕАЭС, так как они тесно связаны с глобальной экономической системой.

Попытки коллективного Запада навязать свою гегемонию уже привели к нарушению привычных торговых связей, транспортно-логистических цепочек. Усилились проблемы продовольственной безопасности, больше всего ударившие по миллионам жителей в менее развитых странах. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер-министр России напомнил, что в период с января по ноябрь 2022 года спад ВВП ЕАЭС составил всего 1,2%. Промышленное производство сохранило практически те же самые показатели, что фиксироывались годом ранее. Динамика роста зафиксирована в вопросе выпуска продукции сельского хозяйства, объемах горнодобывающей промышленности, инвестиций в основной капитал.

Мишустин: в мире признают успехи РФ в цифровизации госсектора, несмотря на позицию Запада.

Фото и видео: Правительство России

