Мишустин считает, что в ЕАЭС надо развивать IТ-парки и платформенные решения

Глава кабмина РФ рассказал о работе "ГосТеха".

Глава российского правительства Михаил Мишустин считает, что в ЕАЭС надо развивать IТ-парки и технологические платформенные решения. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на пленарном заседании международного форума Digital Almaty, организованного в Казахстане. Эксперт отметил, что подобные проекта дают возможность властям страны продвигать наработки и запускать новые стартапы, выводить на собственный рынок перспективную и востребованную продукцию.

Предлагаю вместе развивать экосистему IТ-парков на всем пространстве ЕАЭС. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Одним из перспективных направлений Михаил Мишустин назвал цифровизацию взаимодействия между государством и населением, работающей на платформенной основе. В качестве примера руководитель кабинета министров примел работу по формированию комплексной национальной платформы "ГосТех". Этот проект объединяет в себе порядка 750 федеральных и более 3,5 тысяч региональных систем. Работа ведется на базе использования униыерсальных готовых модулей, которые подстраиваются под нужды и могут использоваться повторно. Михаил Мишустин полагает, что уже через год или два платформа может послужить интеграции в цифровое взаимодействие в ЕАЭС.

Мишустин: РФ занимает первое место в Европе по числу пользователей интернета.

Фото и видео: YouTube / Digital Almaty