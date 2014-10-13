Мишустин ответил на главную угрозу санкций для медицины

Глава кабмина рассказал о привлечении врачей в труднодоступные территории страны.

Глава российского правительства Михаил Мишустин ответил на главную угрозу санкций для медицинской отрасли. На заседании кабинета министров чиновник рассказал о том, что власти страны нашли способ решить кадровый вопрос в системе здравоохранения. Для этого формируются привлекательные условия для молодых специалистов, которые хотят вернуться после своего обучения в родные села и малые города. Такие действия позволят избавится от дефицита врачей и среднего медицинского персонала на труднодоступных территориях. Михаил Мишустин считает, что выпускники профильных вузов способны заменить коллег-мигрантов, которые работали в заведениях до введения западных санкций.

Там особенно не хватает специалистов. Мы создаем условия для их привлечения. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В начале правительственного совещания Михаил Мишустин поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником.

Кабмин направит Крыму почти 4 млрд на капремонт домов и благоустройство.

Фото и видео: Правительство России

