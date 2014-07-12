Кабмин направит Крыму почти 4 млрд на капремонт домов и благоустройство

МИхаил Мишустин рассказал о помощи в развитии полуострова.

Российское правительство направит Крыму почти 4 млрд рублей на капитальный ремонт домов и благоустройство региона. Соответствующее заявление на заседании кабинета министров сделал премьер-министр Михаил Мишустин. По мнению чиновника, для государства крайне важно и дальше заниматься развитием полуострова, формировать в населенных пунктах комфортные пространства для жизни.

Рассмотрим вопрос о финансовой помощи Республике Крым. Направим свыше 2 млрд рублей на капитальный ремонт более 280 многоквартирных домов, в том числе на замену лифтов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

На 1,9 млрд рублей местные власти должны будут привести в порядок парки, скверы, дворовые территории в 23 населенных пунктах полуострова. Михаил Мишустин призвал коллег своевременно и в полном объеме доводить финансирование до региона, чтобы чиновники могли обеспечить реализацию запланированных мероприятий.

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Фото и видео: Правительство России