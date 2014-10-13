Кабмин разрешит каршеринговым и таксомоторным компаниям выкупать авто без пеней

Михаил Мишустин рассказал о льготах лизинговым компаниях.

Российское правительство предоставит право каршеринговым и таксомоторным компаниям выкупать автомобили без пеней. Соответствующее заявление на заседании кабинета министров сделал премьер Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что отечественные предприятия столкнулись с ростом лизинговых платежей.

Рассмотрим законопроект, направленный на поддержку лизингополучателей, среди них каршеринговые и таксомоторные компании, а также малые и средние предприятия из разных сфер экономики. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт считает, что за последнее время российские компании столкнулись с повышением платежей за лизинг. В связи с этим фирмам нужно предоставить новые антикризисные меры поддержки, чтобы они могли выкупить имущество полностью или частично без необходимости выплачивать штраф. Данное послабление будет действовать до конца 2022 года. Кабмин надеется на то, что за указанный период бизнес сможет выстроить новые логистические цепочки, сохранить клиентов и развиться дальше.

Кабмин намерен направлять дополнительные нефтегазовые доходы на замещение займов.

Фото и видео: Правительство России

