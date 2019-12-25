Кабмин намерен направлять дополнительные нефтегазовые доходы на замещение займов

Михаил Мишустин рассказал о расширении полномочий кабмина.

Российское правительство намерено направлять дополнительные нефтегазовые доходы на замещение займов. Соответствующее заявление на заседании кабинета министров сделал премьер Михаил Мишустин. Чиновник рассказал коллегам о проведении бюджетных корректировок ради противостояния западному санкционному давлению на страну, поддержки бизнеса и граждан. Будут увеличены расходы из федерального бюджета и расширены полномочия кабмина.

…Полномочия направлять дополнительные нефтегазовые доходы на замещение займов, погашение государственного долга, исполнение других обязательств. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер-министр напомнил о поручении российского лидера Владимира Путина о необходимости упростить порядок взаимодействия регионов и федеральных органов власти. В частности, субъекты получат больше свободы для проведений маневров с имеющимися ресурсами, для запуска новых строек и других программ.

На кредиты системообразующим компаниям сферы транспорта выделят 16,7 млрд рублей.

Фото и видео: Правительство России

