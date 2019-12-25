На кредиты системообразующим компаниям сферы транспорта выделят 16,7 млрд рублей

Кабмин поможет сфере транспорта и ЖКХ.

На кредиты системообразующим компаниям сферы транспорта российское правительство выделит из государственного бюджета еще дополнительно 16,7 млрд рублей. Средства пойдут на льготное кредитование. Информацией на заседании кабинета министров поделился премьер-министр Михаил Мишустин.

Они получат льготные кредиты по сниженной ставке в 11% на срок до 12 месяцев. Максимальный размер займа - 10 млрд рублей. Правительство выделит на такие цели 16,7 млрд рублей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Еще примерно 2,85 млрд рублей - на аналогичные займы компаниям, которые занимаются жилищно-коммунальным хозяйством. Фирмы смогут получить на пополнение оборотных средств до пяти млрд рублей на льготных условиях. Данная антикризисная поддержка даст транспортной сфере дополнительную устойчивость, а отрасль ЖКХ сможет реализовать запланированные ремонтные мероприятия в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону, а также обеспечить потребителям бесперебойную поставку электричества и горячего водоснабжения.

Кабмин расширяет программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер".

Фото и видео: Правительство России