Кабмин расширяет программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер"

Михаил Мишустин рассказал о том, что молодые врачи получат единовременные выплаты.

Российское правительство расширяет государственные программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" по поручению президента Владимира Путина. Соответствующей информацией с журналистами поделился премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров. Чиновник уточнил, что участниками мероприятия могут быть выпускники медицинских вузов.

Теперь их участниками могут стать выпускники медицинских вузов и колледжей, которые после окончания учебного заведения будут трудиться в родных населенных пунктах. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Местные участники программы получат от властей страны такие же подъемные, которые раньше назначались только при переезде или при устройстве в медицинские организации на удаленных и труднодоступных территориях, в небольших городах и селах. Молодые специалисты могут рассчитывать на единовременную выплату в размере от 1 до 1,5 млн рублей. При этом фельдшерам, акушеркам и медсестрам положена выплата в размере от 500 до 750 тысяч рублей. Стоимость будет зависеть от конкретного местоположения работы.

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Фото и видео: Правительство России