Глава российского правительства Михаил Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России.По мнению чиновника, эпидемиологическая обстановка по стране постепенно стабилизируется благодаря отечественным медицинским разработкам. Такое заявление глава кабмина сделал в рамках заседания расширенной коллегии министерства здравоохранения. Для участников профильного ведомства спикер записал видеообращение.
Во многом благодаря новым разработкам в медицине ситуация с распространением коронавируса постепенно стабилизируется. Нам удалось избежать взрывного роста числа больных, снизить нагрузку на медицинские организации.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
По мнению премьера, пандемия стала для системы здравоохранения испытанием. Он заметил, что российские специалисты справляются с распространением коронавирусной инфекции значительно лучше, чем во многих других странах. Мишустин поблагодарил чиновников и врачей за профессионализм, преданность делу и мужество в борьбе против инфекции.
Мишустин заявил, что важно обеспечить прекращение военных действий в Ливии.
Видео: Правительство России
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