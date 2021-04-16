Глава кабмина выступил на расширенной коллегии Минздрава.

Глава российского правительства Михаил Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России.По мнению чиновника, эпидемиологическая обстановка по стране постепенно стабилизируется благодаря отечественным медицинским разработкам. Такое заявление глава кабмина сделал в рамках заседания расширенной коллегии министерства здравоохранения. Для участников профильного ведомства спикер записал видеообращение.

Во многом благодаря новым разработкам в медицине ситуация с распространением коронавируса постепенно стабилизируется. Нам удалось избежать взрывного роста числа больных, снизить нагрузку на медицинские организации. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По мнению премьера, пандемия стала для системы здравоохранения испытанием. Он заметил, что российские специалисты справляются с распространением коронавирусной инфекции значительно лучше, чем во многих других странах. Мишустин поблагодарил чиновников и врачей за профессионализм, преданность делу и мужество в борьбе против инфекции.

Мишустин заявил, что важно обеспечить прекращение военных действий в Ливии.

Видео: Правительство России