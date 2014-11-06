  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мишустин рассказал, кому дадут второй "дальневосточный гектар"
Сегодня, 15:04
78
lesjasap

Мишустин рассказал, кому дадут второй "дальневосточный гектар"

0 0

Правительство рассказало об условиях предоставления гражданам второго гектара на Дальнем Востоке.

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал, кому дадут второй "дальневосточный гектар". Об этом чиновник сообщил коллегам в рамках заседания кабинета министров. Право на второй дальневосточный гектар получат те россияне, которые успешно освоили первый.

Если человек освоил льготный участок и оформил его в аренду или собственность, он сможет получить дополнительный гектар земли. Такие меры позволят более активно вовлекать в хозяйственный оборот неиспользованные земли как в Дальневосточном федеральном округе, так и на территории Арктической зоны.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Руководитель кабмина напомнил, что ранее с соответствующим предложением обратились предприниматели. Программа "Дальневосточный гектар" функционирует в России с 2016 года. Она позволяет россиянам выбирать, оформлять  бесплатно получать в пользование территорию в ДФО. За время реализации проекта землю получили более 90 тысяч граждан.

Мишустин заявил, что модернизация первичного звена улучшит оказание медпомощи в регионах.

Фото: Правительство России

Теги: дальневосточный гектар, дальний восток, кабмин, михаил мишустин
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии