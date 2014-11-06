Правительство рассказало об условиях предоставления гражданам второго гектара на Дальнем Востоке.

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал, кому дадут второй "дальневосточный гектар". Об этом чиновник сообщил коллегам в рамках заседания кабинета министров. Право на второй дальневосточный гектар получат те россияне, которые успешно освоили первый.

Если человек освоил льготный участок и оформил его в аренду или собственность, он сможет получить дополнительный гектар земли. Такие меры позволят более активно вовлекать в хозяйственный оборот неиспользованные земли как в Дальневосточном федеральном округе, так и на территории Арктической зоны. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Руководитель кабмина напомнил, что ранее с соответствующим предложением обратились предприниматели. Программа "Дальневосточный гектар" функционирует в России с 2016 года. Она позволяет россиянам выбирать, оформлять бесплатно получать в пользование территорию в ДФО. За время реализации проекта землю получили более 90 тысяч граждан.

Мишустин заявил, что модернизация первичного звена улучшит оказание медпомощи в регионах.

Фото: Правительство России