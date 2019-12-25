Мишустин заявил, что важно обеспечить прекращение военных действий в Ливии

В Москве глава кабмина РФ встретился с представителем единого правительства Ливии.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что важно обеспечить прекращение военных действий и стабилизировать ситуации в Ливии. Такое заявление чиновник сделал в рамках встречи с премьер-министром единого кабинета министров Ливии Абдель Хамидом Дбейбой. Они встретились в Москве.

Россия всегда выступала в поддержку суверенитета, территориальной целостности и национального единства Ливии. Считаем это важным фактором и надеемся, что это обеспечит мирное урегулирование многолетнего конфликта. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник призвал основываться в решении конфликта в регионе за счет конструктивного диалога между политическими силами, заинтересованными в укреплении государственности и национального единства. Россия готова активно помогать в этой работе при участии собственных ведомств и министерств.

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Фото: Правительство России

