В СМИ заявили о успехах советских самолетов, находящихся на вооружении ЛНА.

Советские истребители МиГ-21 уничтожили в Ливии до 50 беспилотников БПЛА Bayraktar TB2 Турции за последние два года. Об этом сообщили журналисты издания "Авиа.про" со ссылкой на собственные источники. Эксперты основываются на обнародованных сведениях об успешных операциях российских комплексов "Панцирь-С1" в регионе.

В СМИ уточнили, что боевые самолеты, созданные еще во времена СССР, успешно проводят боевые операции на территории Сирии в настоящее время. Предположительно, он успешно разбомбили аэропорт Митига, на территории которого находились спрятанные турецкие ударные дроны. На объект их могли перебросить силы Анкары для помощи Правительству национального согласия.

Уточняется, что истребители нанесли по ангару с БПЛА не менее 12 ударов, в 10 из них как раз принимали участие советские МиГ. Самолеты сейчас использует Ливийская национальная армия.

СМИ: В Ливии российскими "Панцирь-С1" сбиты 47 турецких Bayraktar TB2.

Фото и видео: YouTube/Info Warrior

