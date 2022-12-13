Мишустин назвал создание Союзного государства оправданным

Глава кабмина РФ рассказал о результатах сотрудничества между Москвой и Минском.

Премьер-министр России Михаил Мишустин, говоря об отношениях РФ и Белоруссии, заявил коллегам о том, что формирование такого объединения оправдано, так как "вместе мы сильнее". Чиновник пояснил, что Москва и Минск будут сообща противостоять западному санкционному давлению. Глава правительства РФ подчеркнул, что вопреки агрессии извне и нестабильности мировых рынков, у экономического сотрудничестве между Россией и Белоруссией фиксируются хорошие показатели.

И способны сообща справиться с самыми сложными вызовами. Со стоящими перед нами задачами в самых разных сферах – от обеспечения безопасности до повышения благосостояния граждан. И, конечно, противостоять внешнему давлению. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин добавил, что после существенного роста в 2021 году на 35%, взаимная торговля между державами увеличилась еще на 12%. Это привело к рекордному уровню в 45 миллиардов долларов. В настоящее врем в сфере сохраняются положительные тенденции.Чиновник полагает, что подобный результат достигнут за счет реализации комплекса решений по переориентации белорусского экспорта с западных рынков на российский.

Мишустин перечислил налоговые льготы для новых регионов России.

Фото и видео: Правительство России