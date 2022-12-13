Глава кабмина рассказал о задаче по социально-экономическому развитию территорий.

Мишустин перечислил налоговые льготы для новых регионов России. В ходе выступления на оперативном заседании кабинета министров премьер-министр страны Михаил Мишустин отметил, что важны эффективные решения, которые помогут перезапустить социально-экономическую систему на этих территориях. Накануне во время отчета в Государственной думе Михаил Мишустин говорил законодателям о том, что чиновники подготовили законопроект о создании свободной экономической зоны (СЭЗ). В частности, речь будет вестись о пониженных тарифах на страховые взносы (в 7,6%), а также о процедуре свободной таможенной зоны.

Ее участники будут на десять лет освобождены от уплаты федеральной части налога на прибыль, также региональной по решению субъектов, и на имущество. На три года – от земельного. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин добавил, что все эти правительственные меры позволят властям страны привлечь частные инвестиции в формирование новых производств, обновление гражданской инфраструктуры, придаст новый импульс строительной отрасли, а также позволит обеспечить рост сельскохозяйственной отрасли. Последняя может стать одним из главных драйверов развития Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик.

Минсельхоз прорабатывает продление комплекса мер по ограничению экспорта удобрений.

Фото и видео: Правительство России

