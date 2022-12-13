Минсельхоз прорабатывает продление комплекса мер по ограничению экспорта удобрений

Дмитрий Патрушев выступил перед членами кабмина РФ.

Российское министерство по сельскому хозяйству Дмитрий Патрушев рассказал коллегам из правительства на оперативном заседании о том, что чиновниками из профильного ведомства прорабатывает продление до ноября 2023 года комплекса антикризисных мер по ограничению экспорта удобрений из страны. Чиновник заметил, что действующие ограничения будут действовать только до 23 мая текущего года. Речь идет о вывозе отдельных видов удобрений, а также регистрируется фиксация отпускаемой стоимости сельскохозяйственного товара.

Все это позволяет держать ситуацию под контролем. В этой связи вместе с Минпромторгом и ФАС проводим работу по продлению существующего комплекса мер по удобрениям еще на полгода, то есть до ноября включительно. Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза РФ

Правительство продолжит оказывать поддержку агропромышленному комплексу.

Фото и видео: Правительство России